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Воскресенье будет солнечным и теплым

LETA
Фото: Austra Helēna Žaggere/LETA

В воскресенье в Латвии также ожидается солнечная погода без осадков, прогнозируют синоптики.

Ночью температура воздуха понизится до +7..+14 градусов, местами на побережье Видземе - до +16 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит от +18..+23 градуса на побережье до +27..+28 градусов в Курземе.

В Риге в воскресенье немного усилится северо-западный ветер, поэтому будет на один или два градуса прохладнее, чем в субботу. Температура воздуха ночью составит +14..+16 градусов, днем - до +23 градусов, у моря - до +20 градусов.

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