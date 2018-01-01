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Света нет! В торговом парке «Alfa» повредили электрокабель

LETA
Фото: TVNET lasītājs

В субботу, 2 июня, во время работных работ был поврежден кабель, в следствии чего после обеда в торговом парке «Alfa» пропало электричество. Магазин был эвакуирован и на время закрыт, сообщила специалист по PR Илзе Жука. Позднее стало известно, что торговый парк принял решение открыть двери в воскресенье утром, в обычное время.

Жука сообщила, что во время работ по расширению торгового парка был поврежден кабель высокого напряжения, вызвавший перебои в электричестве во всей «Alfa».

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, расширение торгового парка Alfa было начато 3 октября прошлого года. Планируется, что общая площадь т/п Alfa увеличится на 30 000 кв. м., а количество арендаторов увеличится вплоть до 250.

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