Незадолго до убийства местный житель писал в Facebook о подозрительной машине в Межапарке

Незадолго до убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса житель Межапарка в социальных сетях разместил обеспокоенный пост о замеченной в районе подозрительной машине, водитель которой фотографировал все вокруг, рассказала передача «TV3 ziņas» и показала скриншот интернет странички с размещенным постом с «Facebook».

«Уже третий день эта машина ездит по проспекту Стокгольма, Глика, Стендера и Висби, вокруг этого района. Желтого цвета, фотографирует и изучает что-то. Специально сфотографировал так, чтобы он видел, подошел, сразу уехал», - так написал заметивший подозрительный «Volkswagen» местный житель.

В новостях сообщили, что как раз недалеко от этого места жил убитый на этой неделе Бункус.

Как ранее сообщал Русский TVNET убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.