Убитый Бункус предлагал депутату Сейма «пожертвования»

Убитый 30 мая администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус в свое время встречался с депутатом Сейма Карлисом Сержантсом (СЗК) и предлагал его политической силе «пожертвования» в обмен на голосования, которое позволило бы стать Арманду Расу администратором ликвидируемого Trasta komercbankas (TKB), сообщает телеканал TV3.

В тот период времени, парламентарии как раз рассматривали противоречивые поправки к закону «О кредитных учреждениях», которые предусматривали введение требований к ликвидаторам банка, которым Раса не соответствовал. Следовательно, после вступления в силу закона он не мог быть выдвинут на пост ликвидатора TKB.

Бункус позвонил ему и предложил встретиться, рассказал телеканалу Сержантс.

«Когда мы встретились в одном из кафе недалеко от Сейма, предложение было весьма однозначным», рассказывает передаче Сержантс.

Позже суд утвердил ликвидатором TKB Раса, который оплачивал работу помощника Бункуса. В марте передача de facto Латвийского телевидения (ЛТВ) сообщала, что команда Раса за полгода процесса ликвидации получила 2,9 млн евро.

Как ранее сообщал Русский TVNET убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.