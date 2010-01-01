Рижанин забыл в кафе сумку с 10 000 евро. Ему вернули деньги!

Один рижанин потерял, и, что самое удивительное, смог вернуть обратно сумку, в которой находились 10 000 евро, рассказывает передача «4.studija».

Рижанин Андрис в одном из столичных кафе забыл сумку, в которой лежали предназначенные для покупки машины 10 000 евро. Так как приобрести машину так и не удалось, мужчина отправился домой, по дороге зайдя в один из ресторанов быстрого питания «Hesburger».

О пропаже сумки Андрис заметил только дома.

По счастливой случайности, ему удалось дозвониться в кафе, где, как оказалось, работник заведения практически вырвал из рук сумку у одной нетрезвой компании мужчин, которые начали проявлять интерес к забытой вещи.