В Латвии начинаются ежегодные международные военные учения «Saber Strike»

В Латвии с сегодняшнего дня до 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе пройдут ежегодные международные военные учения «Saber Strike», целью которых является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В этом году в учениях участвует также размещенная в рамках расширенного присутствия НАТО в Балтии многонациональная боевая группа.

Учения «Saber Strike 2018» проводятся одновременно с организованными Латвией международными военными учениями «Summer Shield XV». В целом в учениях на территории Латвии примут участие более 3000 военнослужащих из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.

Активная фаза учений пройдет на военном полигоне в Адажи, в Руцавском, Ницском, Гробиньском, Приекульском, Дурбском, Айзпутском, Скрундском, Вайнедском, Салдусском и Лимбажском краях.

Учения «Saber Strike» охватят не только территорию Латвии, но и Литвы, Эстонии и Польши - в целом в них примут участие почти 18 000 военнослужащих из 19 стран.

Международные учения «Saber Strike» проводятся с 2010 года.