Подтверждать платежи в приложении Citadele теперь можно при помощи распознавания лица

Чтобы предлагать клиентам более удобный, быстрый и безопасный способ использования банковских услуг, банк Citadele разработал новое мобильное приложение, в котором можно авторизовываться и подтверждать платежи при помощи распознавания лица (Face ID) и прикосновения (Touch ID), а также управлять настройками безопасности карты. Подключение клиентов к новой версии приложения будет осуществляться постепенно, начиная с июня этого года.

У пользователей нового приложения всегда будет под рукой программа лояльности RELAX по Х карте. В новом приложении клиенты Citadele имеют возможность в одном месте просматривать информацию о пунктах, накопленных по программе лояльности, обменивать их на призы, а также выбирать ближайший ресторан или магазин, где можно получить скидки и специальные предложения, платя Х картой.

Современные технологии также позволили сократить до получаса время, в течение которого сотрудники банка онлайн отвечают на вопросы клиентов.

Авторизовываться и подтверждать платежи в мобильном приложении Citadele теперь можно при помощи распознавания лица

При разработка нового мобильного приложения особенное внимание было уделено безопасности. Поэтому, первоначально, возможность авторизации и подтверждения платежей при помощи распознавания лица будет доступна владельцам iPhone X, а отпечаток пальца можно использовать на любом смартфоне с функцией распознавания отпечатков пальцев. Наряду с этими новинками также, как и раньше, можно будет авторизоваться и подтвердить платеж при помощи 5-значного кода авторизации. Следовательно, каждый сможет выбрать наиболее подходящий и удобный вид авторизации.

Инвестиции на сумму 3 млн. евро были вложены в новую разработку, осуществленную в сотрудничестве с одной из ведущих международных консалтинговых компаний «McKinsey & Company».

Новая версия приложения станет доступна клиентам Citadele постепенно с июня этого года.