Вечером резко похолодает; во вторник возможны дожди и град, ночью - заморозки

В понедельник перед приходом холодного атмосферного фронта в Земгале, окрестностях Риги и Латгале температура повысится до +27..+29 градусов, прогнозируют синоптики.

Усилится западный ветер, который сменится северным, северо-западным, что повлечет за собой резкое понижение температуры. Вечером на большей части страны будет не теплее +11..+16 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Скорость ветра достигнет 14-19 метров в секунду, облачность усилится, и местами пройдут дожди.

В Риге возможен кратковременный дождь, скорость ветра порывами составит до 16 метров в секунду, температура днем поднимется до +27 градусов, к вечеру опустится до +14.

Во вторник на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и град. Порывы северо-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду, а температура воздуха не будет выше +12..+16 градусов.

В среду кратковременные дожди сохранятся, но ветер стихнет, а температура воздуха поднимется на 1-2 градуса.

В ночь на среду и четверг температура воздуха местами приблизится к нулю градусов, ожидаются заморозки на уровне почвы.

В свою очередь уже в четверг днем потеплеет до +17..+22 градусов, а в воскресенье - до +20..+25 градусов.

Во второй половине недели будет солнечно, осадков ожидается мало.