Во вторник резко похолодает; возможны дожди и град, ночью - заморозки

Самым холодным днем этой недели станет вторник, когда ожидается не только низкая температура воздуха, но и осадки и сильный ветер. В свою очередь во второй половине недели столбик термометра вновь поднимется выше отметки в +20 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Во вторник на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и град. Порывы северо-западного ветра достигнут 16-21 метра в секунду, а температура воздуха не будет выше +12..+16 градусов.

В среду кратковременные дожди сохранятся, но ветер стихнет, а температура воздуха поднимется на 1-2 градуса.

В ночь на среду и четверг температура воздуха местами приблизится к нулю градусов, ожидаются заморозки на уровне почвы.

В свою очередь уже в четверг днем потеплеет до +17..+22 градусов, а в воскресенье - до +20..+25 градусов.

Во второй половине недели будет солнечно, осадков ожидается мало.