Семья Мартиньша Бункуса просит о помощи

Мама убитого на прошлой неделе в Риге администратором неплатежеспособности и присяжного адвоката Мартиньша Бункуса Даце Бункуса в понедельник утром, 4 июня, распространила сообщение. Женщина благодарит полицию за проделанную работу и просит жителей сообщать информацию, которая поможет расследованию.

"Я хотела бы выразить сердечную благодарность людям и латвийскому обществу за поддержку и сочувствие нашей семье в трагическое время.

Хочу сказать огромное спасибо латвийским полицейским и другим сотрудникам внутрених дел, которые в эти дни делают все возможное, чтобы поймать убийц Мартиньша и найти заказчиков убийства.

Ни минуты не сомневаюсь, что удастся раскрыть преступление и не важно, случится это завтра, спустя неделю или год".

Даце Бункуса так же просит всех, кто заметил в утро убийства, 30 мая, что-то необычное, связаться с полицией. Незначительная деталь может помочь раскрыть преступление.

«Это время глубокого траура для нашей семьи. И я попрошу общество, и СМИ уважать память Мартиньша и нашу частну жизнь», - сказала мать убитого.

Прощание с Мартиньшем Бункусом пройдет 6 июня в 12 часов дня, в Рижской старой евангелической лютеранской церкви Св. Гертруды на ул. Гертрудес, 8.