«Колизей», прожекторы и шум: жители страдают от происходящего на Гризинькалнсе

«Уже пару лет, особо летом, приходится уживаться с сильным шумом, который идет с площадки «Ghetto Games» на Гризинькалнсе. Иногда шум продолжается до полуночи», - написала порталу TVNET жительница Гризинькалнса.

«Этим летом еще пару сюрпризов: строительство в парке Гризинькалнса (на площадке Ghetto Games), где построен «колизей», однако никакой публичной информации об этом объекте во время строительства не было», - недовольна происходящим местная жительница.

Еще одной новинкой с появлением «колизея» стали большие и яркие прожекторы, которые горят всю ночь: «Освещение попадает в окна дома напротив, нам приходится спать в «светлых комнатах«. Подумали ли о том, как себя чувствуют местные жители, которым приходится спать под светом прожекторов на противоположной стороне улицы?»

Портал TVNET связался с «Ghetto Games» и попросил пояснить ситуацию местным жителям, которые недовольны новинками.

Лидер «Ghetto Games» Раймонд Элбакян письменно выразил радость, что «наши соседи заметили позитивные перемены на территории спортивного комплекса Гризинькалнса».

«В этом сезоне действительно смонтировали «Ghetto-колизей«. Это сборная конструкция, которая позволяет смотреть мероприятия большему числу зрителей. Мы разработали и новую систему света, которая позволит участникам проводить соревнования вечером», - проинформировал он.

«В последние годы мы слышим слова благодарности от местных жителей по поводу того, что усиливающие звук устройства больше не работают до полуночи. Так сказать, из этого возраста мы выросли»,

- добавил он.

Лидер «Ghetto Games» и его команда готовы выслушать замечания любого жители Гризинькалнса лично, как о свете, так и о идеях проведения мероприятий.

«Хотим, чтобы каждый гризинькалнец гордился своей округой, так как сейчас нашу округу высоко оценивает большая часть организаторов спортивых мероприятий», - сказал Элбакян.

Как портал TVNET проинформировал руководитель проектов по связям с общественностью городской администрации Риги Эдгар Бутанс, согласно пункту 633 правил использования и застройки территории исторического центра Риги и ее защиты, в парке можно создавать площадки для активного отдыха, к примеру, места для спортивных игр, роликов и скейтов.

В конкретном случае в Гризинькалнсе на спортивной площадке созданы зрительские трибуны для обеспечения проведения спортивных мероприятий, которые ежегодно организует общество «Ghetto Games».

«Рижская стройуправа связалась с представителями общества, обсудила вопрос о работе прожекторов в темное время суток. Достигнута договоренность, что прожекторы, размещенные напротив улицы Пернавас, в темное время суток будут выключены», - проинформировал Бутанс.