Супергерои существуют? Зарубежные СМИ написали о нашем спасателе

На прошлой недели все латвийские СМИ облетела новость о спасатели, который на лету поймал человека и тем самым спас ему жизнь. О Томасе Яунземсе - так зовут героя писали и зарубежные СМИ в России и Великобритании.

Британский портал Mail Online пишет «невероятном моменте», когда латвийский подарный поймал на лету человека. Томаса в статье называют героем.

Таблоид The Sun разместил видео с нашим спасателем.

«Супергерои существуют? может быть», - пишет журнал Wired в интернете, рассчитав возожную скорость падения человека и силу, которая была нужна, чтобы поднять его в квартиру через окно.

Видео с латвийским супергероем облетело несколько российских порталов. Героя зовут Томас Яунземс, учился в Латвийской академии спортивной педагогики, живет в Риге, женат.

Как писал Русский TVNET, Пожарно-спасательная служба получила вызов в многоквартирный дом, были подозрения, что человек хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа.

Прибывшие на место происшествия спасатели понимали, что если они попытаются проникнуть в квартиру, человек, скорее всего, прыгнет.

Благодаря отзывчивости соседей пожарные смогли попасть в квартиру внизу и приготовились поймать человека в полете. Пока один пожарный у окна ждал прыжка, второй обеспечил, чтобы в результате поимки спасатели сумели удержать человека.

В свою очередь другие пожарные спасатели с оборудованием альпинистов пытались добраться до человека с крыши здания, однако они заметили, что руки человека начали скользить, и он упал.

Стоящим этажом ниже пожарным удалось поймать падающего человека и затащить через окно в помещение.