Глава Минфина после беседы выдвинула на должность гендиректора СГД Мариса Скуиньша

Об этом она сообщила сегодня после двухчасовой беседы со Скуиньшем.

Вопрос о назначении Скуиньша должно еще решить правительство. Планируется, что вопрос будет рассмотрен 12 июня.

Скуиньш в пятницу на пресс-конференции рассказал, что 20 лет был связан с финансовой сферой. Сейчас он не работает, а в прошлом году работал в банке в Азербайджане.

По информации «LinkedIn», Скуиньш работал в «AccessBank Azerbaijan» старшим менеджером по стратегическим проектам и развитию.

По информации из архива агентства ЛETA, до этого Скуиньш с 2013 до 2016 года работал на Латвийском телевидении в должности члена правления по финансовым вопросам. Ранее он был финансовым директором ООО «Energo Capital», членом правления и финансовым директором ООО «Baltcom TV», членом правления «HVE Balt-Com Fiber AB», финансовым директором и аналитиком в ООО «Alina», председателем правления руководящего комитета балтийско-польского региона и членом кредитного комитета ООО «Nordea Finance Latvia».

В 1994 году Скуиньш получил степень магистра истории в Латвийском университете, в 1995-1996 гг. учился в Цюрихском университете, в 2006-2008 гг. - в Рижской высшей школе экономики, где получил степень MBA (магистра предпринимательской деятельности и администрирования).

Открытый конкурс на должность гендиректора СГД был объявлен 9 апреля 2018 года, заявки на него подали 19 претендентов.