На ранней стадии диагностировано больше случаев рака

Выросло количество случаев, когда благодаря действиям семейного врача рак у пациентов диагностируется на первой или второй стадии, что дает возможность своевременно начать лечение и добиться лучших результатов, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

Благодаря семейным врачам рак в ранней стадии открыт у 5030 пациентов семейных врачей, что на 269 больше, чем годом ранее. В одной практике семейных врачей диагностировано 18 случаев рака на первой и второй стадии.

За каждый раскрытый на ранней стадии случай рака семейный врач получает от государства доплату в размере 71,14 евро. В прошлом году врачи получили этих доплат почти на 358 тыс. евро, в позапрошлом году - на 340 тыс. евро.

Представитель НСЗ Агнесе Ясиновича напомнила, что пациенты могут интересоваться у семейного врача возможностями оплачиваемых государством профилактических проверок груди, на рак шейки матки и на тестирование рака кишечника.

Как профилактические проверки на рак, так и дальнейшие обследования проводятся по принципу «зеленого коридора» вне общей очереди. С октября 2016 года «зеленый коридор» действовал на 11 видов опухолей, а теперь действует на все виды рака.