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Истребители НАТО за неделю сопроводили 16 российских военных самолетов

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Осуществляющие воздушное патрулирование в странах Балтии истребители НАТО на прошлой неделе восемь раз поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

В течение недели они сопроводили в общей сложности 16 самолетов.

29 мая натовские истребители идентифицировали грузовой самолет «Ан-26» и пассажирский «Ту-204». «Ан-26» летел из Калининградской области на материковую часть России, «Ту-204» - с материковой части России в Калининградскую область, и в тот же день вернулся.

31 мая самолеты НАТО сопроводили летевший из Калининградской области пассажирский самолет «Ту-134» в сопровождении трех истребителей «Су-30».

1 июня истребители НАТО поднимались в воздух трижды. Им пришлось сопроводить девять российских военных самолетов, некоторые из которых летели группами. Среди них были истребители, самолеты разведки, грузовые самолеты.

3 июня истребители НАТО сопроводили истребитель «Су-30».

Некоторые самолеты поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами, у них был план полета, они летели с включенными транспондерами, другие не поддерживали связь, не имели плана полета и летели с выключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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