Из-за длительной сухости урожай местных ягод и фруктов будет меньше

Из-за продолжительной сухой и жаркой погоды качество местного урожая фруктов и ягод будет ниже, а сам урожай - меньше, чем в другие годы, считают специалисты.

Старший специалист по садоводству Латвийского центра консультаций и образования на селе Марис Нарвилс сказал, что в случае сохранения жаркой и сухой погоды, с деревьев будет осыпаться завязь сильнее, чем при нормальной погоде. Жара наиболее отрицательно повлияет на ситуацию в Курземе, где влажности меньше всего.

Нарвилс добавил, что при жаркой погоде ягоды могут поспеть на пару недель быстрее. Например, местами скоро поспеет вишня, что обычно случается в конце июня - начале июля. Местами уже созрела клубника в открытом грунте. Однако из-за сухости ягоды могут быть меньше по размерам, и мелкие ягоды будут осыпаться.

По мнению Нарвилса, на ранние сорта фруктов сухость повлияет меньше, сильнее могут пострадать поздние сорта.

Председатель правления Латвийской ассоциации плодоводов Мара Рудзате сказала, что ситуация печальна, потому что завязь падает с деревьев. Лучше обстоит дело в тех садах, где имеются установки для полива.