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Правящая коалиция решила найти компромисс по части реформ образования

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Коалиционные партии договорились о компромиссе в сфере реформ образования, предусматривающих введение содержания образования, основанного на компетенциях, сообщили их представители после совещании коалиционного совета.

При этом из-за недостаточной политической поддержки решено не рассматривать больше вопрос о начале школьного обучения с шестилетнего возраста.

С повестки работы снят вопрос о переносе рассмотрения законопроекта, предусматривающего введение основанного на компетенциях содержания образования в Сейме следующего созыва, то есть соответствующие законопроекты рассмотрит Сейм нынешнего созыва, сообщил председатель «Единства» Арвил Ашераденс.

Компромиссный вариант еще предстоит уточнить, в том числе при рассмотрении соответствующих законопроектов в окончательном чтении.

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