Полицию и Cert.lv просят проверить возможное влияние на очередь администраторов неплатежеспособности

Администрация неплатежеспособности (АН) обратилась в Госполицию и учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информтехнологий «Cert.lv» с просьбой проверить, не было ли оказано внешнее влияние на действие системы очереди (списка) претендентов в администраторы неплатежеспособности, сообщила агентству ЛЕТА представитель АН Даце Янсоне.

АН в сотрудничестве с ГАО «Тиесу наму агентура» расследует, было ли обеспечено в течение последних трех недель безупречное функционирование действия этой очереди, и не было ли оказано на него внешнее влияние.

АН констатировала, что есть вероятность того, что в действии очереди администраторов не обеспечен предусмотренный нормативными актами принцип случайности, что наводит на подозрения о вмешательстве или влиянии на действие информационной системы.

За несколько дней до убийства администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус подал заявку на его включение в очередь претендентов в администраторы неплатежеспособности и его имя было включено в нее рядом с именами сотрудниц его адвокатского бюро.

Соблюдение принципа случайности в системе обеспечивается автоматически, поэтому предприняты необходимые действия, чтобы выяснить, определила ли система данный вариант как соответствующий принципу случайности, произошла ошибка в системе или внешнее противоправное вмешательство в нее, пояснила Янсоне.