МВД предлагает назвать Полицию безопасности Службой национальной безопасности

МВД подало в Сейм предложение изменить название Полиции безопасности (ПБ) и в дальнейшем называть ее Службой национальной безопасности.

МВД направило комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к поправкам к закону об органах госбезопасности. Комиссия рассмотрит их во вторник, 5 июня.

ПБ - одно из трех учреждений госбезопасности, занимающееся контрразведкой, защитой конституционного строя государства, обеспечением экономической безопасности, защитой гостайны, борьбой с терроризмом, охраной высших должностных лиц государства и досудебным расследованием.

Свое предложение МВД обосновывает необходимостью изменить название ПБ на отвечающее названиям служб внутренней безопасности большинства европейских и демократических государств и не вызывающее ассоциаций с функциями, повседневно выполняемыми полицией.