Сегодня ожидается ветреная погода, возможны дождь и град

Во вторник ожидается ветреная погода, самые сильные порывы ветра прогнозируются на севере Курземе и на побережье Видземе, в том числе в Риге. Также местами возможен дождь с градом.
Скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 17-22 метра в секунду.
Кратковременный дождь ожидается на большей части территории страны, местами возможны ливни и град.
Температура воздуха сегодня не превысит +12..+16 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, возможен град. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +13..+14 градусов.