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Сегодня ожидается ветреная погода, возможны дождь и град

LETA
Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Во вторник ожидается ветреная погода, самые сильные порывы ветра прогнозируются на севере Курземе и на побережье Видземе, в том числе в Риге. Также местами возможен дождь с градом.

Скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 17-22 метра в секунду.

Кратковременный дождь ожидается на большей части территории страны, местами возможны ливни и град.

Температура воздуха сегодня не превысит +12..+16 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, возможен град. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +13..+14 градусов.

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