Маленькая осень в четверг: будет холодно

Уже в ночь на среду во многих регионах Латвии ожидаются заморозки на почве, а в ночь на четверг они усилятся и охватят обширные территории, прогнозируют синоптики.

В ночь со вторника на среду заморозки возможны в Видземе, Селии и Курземе, но не на побережье. На высоте двух метров от земли температура воздуха местами понизится до +1..+3 градусов, а на уровне травы будет на 1-6 градусов ниже.

В четверг на рассвете на большей части территории страны температура воздуха составит 0..+4 градусов,

немного теплее будет на побережье и в городах.

Небольшие заморозки местами в Видземе возможны и в выходные, хотя и станет теплее.