Премьер: Скуиньшу разрешат сформировать свою команду в СГД

Если Марис Скуиньш будет утвержден на должности руководителя Службы государственных доходов (СГД), ему будет разрешено сформировать свою команду, сказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что доверяет конкурсной комиссии, которая единогласно поддержала кандидатуру Скуиньша.

Премьер-министр отметил, что любому руководителю нужна команда, которой можно доверять, поэтому он поддержит создание и усиление такой команды в СГД.

«Мы должны дать инструменты, чтобы потом требовать результаты работы», - сказал Кучинскис.

Как сообщалось, вчера кандидатуру Скуиньша на должность главы СГД официально выдвинула министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Правительство может рассмотреть вопрос о его назначении 12 июня.