Это очень срочно! Чтобы спасти жизнь, 18-летнему рижанину Сильвестру Фрейбергу необходима ваша помощь!

Это очень срочно! Чтобы спасти жизнь, 18-летнему рижанину Сильвестру Фрейбергу как можно скорее надо начать принимать лекарство от меланомы, которое назначил ему консилиум онкологов. Это препарат «Keytruda», стоимость годового курса - 95 050 евро. Каждые три недели, с учетом стандартной государcтвенной компенсации, нужно платить 5280 евро. Специально для Сильвестра по решению медицинского консилиума открыт счёт в фонде ziedot.lv. К этому счёту подключен благотворительный телефон программы «Зеленая лампа», которая выходит в рамках проекта «День добрых дел» на радио Baltkom. Телефон помощи 90006383 (1,42 евро) работает для Сильвестра до 12 июня. Важен каждый звонок!

Сильвестру – 18!

Он очень обаятельный, симпатичный и открытый. Два года он уже живет, зная о своем тяжелом диагнозе. Но держится очень стойко. Улыбается, шутит. Конечно, волнуется, когда рассказывает о себе. Сейчас ему приходится нелегко. Жизнь проверяет юного человека на прочность. Но он уверенно сказал нам, что даже мысли такой не допускает - сдаться болезни и не бороться. У него настоящий мужской характер. Он верит, что все получится.

Очень трудно просить о помощи совсем незнакомых людей. Но выхода другого нет. Есть диагноз – меланома. Есть лекарство, которое должно спасти жизнь. Стоимость его огромная – 95 050 евро на год. Очень срочно нужна помощь.

Тяжелый диагноз

Вырастил его папа. На детских фотографиях в семейном альбоме именно отец бережно держит на руках малыша в пеленках и кормит его из бутылочки. Мама оставила их, когда мальчик был еще совсем маленький. Так вышло.

Назвал папа сына в честь актера Сильвестра Сталлоне - в молодости он увлекался фильмами, где играл актер, и сам был очень спортивным. Сын вырос красивым, умным, смелым. Они с папой большие друзья, у них много общих мужских увлечений – футбол, баскетбол, рыбалка. Папа по профессии строитель.

FOTO: Zaļā lampa

Два года назад, когда Сильвестру было 16 лет, он помогал отцу на стройке и поранил родинку. Она начала кровоточить. Сильвестр поехал на проверку в Детскую клиническую больницу. Там сказали, что родинку нужно удалить. Очередь на стандартную операцию составляла полгода. Нужно было ждать или платить за срочность две с половиной тысячи евро. Об опасности им никто ничего не сказал.

Решили спокойно ждать своей очереди. Операция прошла неудачно. Пришлось делать повторную.

И только тогда врачи решили сделать проверку на злокачественность. Диагноз – меланома.

Следующую операцию делали уже в онкоцентре в «Гайльэзерсе».

Начались осложнения. Всего Сильвестр перенес 7 операций. Последнюю сделали месяц назад. А также он прошел курс облучения. Улучшения не случилось. Лекарства, которыми пытались до этого бороться с меланомой, не помогали. Сейчас консилиум онкологов назначил Сильвестру препарат «Keytruda» - годовой курс которого обойдется в 95 000 евро. Он очень эффективен именно при таком диагнозе, многим больным это лекарство уже помогло.

Но стоимость, а фактически - цена жизни, вызывает шок.

Очень дорогие люди в жизни Сильвестра – бабушка и дедушка. Через три года у них золотая свадьба, и Сильвестр уже сейчас придумывает, чем их порадовать. Когда папа Марготс рассказал родителям, что у их внука рак, все трое взрослых плакали, как дети.

Сказать мальчику о страшном диагнозе они сразу не смогли, собирались с духом почти месяц.

Сейчас бабушка и дедушка готовы заложить свою единственную небольшую квартиру в обычной «литовке» на первом этаже (Сильвестр с папой снимают жилье в Болдерае) – лишь бы спасти мальчика. Но и этих денег не хватит на дорогое лекарство.

Дедушка по профессии реставратор. Именно от дедушки и папы интерес к строительному делу передался и Сильвестру. В прошлом году он поступил в техникум на хорошую мужскую специальность «технолог отделочных работ». Ему очень нравится учеба, и работа в

стоительной индустрии – по душе.

А еще в этой дружной семье есть любимцы – собака Лота и кот Пицис. Лоту они с папой приобрели её «в добрые руки» по объявлению. А кот – трёхлапый. Он таким родился у кошки хороших знакомых. Никто бракованного котенка брать не хотел. Сильвестру стало его так жалко, что он уговорил папу усыновить бедолагу.

Что он еще любит? Джаз, картинг, флорбол, футбол, воллейбол, рыбалку… Вообще ЖИЗНЬ во всех ее проявлениях.

На вопрос, что он считает в жизни главным, отвечает – семья. На вопрос, о чем мечтает, говорит – семья. Еще он хотел бы сам построить для своей семьи небольшой простой домик – не зря же он пошел изучать строительное дело. В этих мечтах есть дети, обязательно собака и креcло-качалка…

Ещё Сильвестр очень хотел бы посмотреть Лондон – туда перебрались многие его знакомые, которых он хотел бы навестить. И есть мечта отправиться с любимой девушкой на пароме в Стокгольм. Всё это обязательно сбудется. Только сейчас нужна

срочная помощь – просто чтобы спасти молодому человеку жизнь.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom - 90006383 работает для Сильвестра до 12 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Счет помощи!

Помочь также можно прямым перечислением на счет, открытый для Сильвестра Фрейбергса.

Fonds «Ziedot.lv»

Reģ. Nr.: 40008078226

SWEDBANK

Bankas kods HABALV22

Konta Nr. LV95HABA0551006150241

Mērķis Palīdzība Silvestram Freibergam