Депутаты отложат вопрос о смене статуса Дня Лачплесиса

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам решила отложить принятие решения о смене статуса Дня Лачплесиса на праздничный день. До выборов этот вопрос рассматриваться не будет.

Депутат Валтерс Дамбе (СЗК) обратил внимание на поступившие от жителей Латвии предложения, что для памяти латвийских воинов важны также даты 22 июня и 11 августа. Вместе с Днем Лачплесиса все три даты могут быть установлены как отмечаемые дни.

Дамбе сказал, что сейчас предвыборный период, и народу нравятся праздники, но важно также прислушаться к аргументам работодателей о потерях для экономики.

Депутат Лолита Чигане считает, что для рассмотрения данного вопроса важно получить оценку аналитической службы Сейма и не спешить с принятием решения.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс обратил внимание на отрицательное экономическое влияние нового выходного.

Председатель фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис заявил, что до конца предвыборного периода нужно «затормозить» поданные законопроекты, в том числе о введении праздничного дня 11 ноября.

Предложение объявить 11 ноября праздничным, и, соответственно, выходным днем подали депутаты Хосам Абу Мери («Единство»), Гайдис Берзиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Атис Леиньш, Инесе Либиня-Эгнере («Единство») и Рихард Колс (ВЛ-ТБ/ДННЛ).