Решено не продлевать срок деятельности комиссии по изучению документов КГБ

Правящая коалиция решила не продлевать срок деятельности комиссии по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР, сообщил агентству ЛЕТА председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис.

На вопрос о том, как осуществить публикацию документов КГБ, если комиссия еще не представила заключительный доклад, Бригманис ответил, что теперь решение этой ситуации должны предложить сами члены комиссии.

Как сообщалось, руководитель комиссии по научному изучению документов КГБ Карлис Кангерис ранее сообщил агентству ЛЕТА, что комиссия подготовила предложения к законопроекту о гласности в виде проекта распоряжения Кабинета министров и направила их юридической комиссии Сейма.

31 мая комиссия подала в Кабинет министров заключительный доклад об обнародовании документов КГБ. Комиссия составила график публикации этих документов на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.

Комиссия считает, что публикацию документов КГБ можно начать в июле этого года. 13 июня в Юрмале состоится конференция, посвященная работе комиссии.

Комиссия рекомендует опубликовать около 15 тыс. имеющихся в архиве кадровых номенклатурных дел и в цифровом формате - картотеку агентов КГБ, в которой 4300 имен, переписку внештатных сотрудников в оригинале, составленном КГБ.

Между тем новостная передача телеканала LNT сообщила, что комиссия не только не представила полный заключительный доклад, но и попросила продлить срок ее работы до 2109 года.

Коалиционные политики уверены, что документы КГБ необходимо обнародовать еще в этом году.