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Отклонен законопроект о предвыборной агитации только на латышском языке

LETA
Александр Кирштейнс и Сергей Долгополов | Фото: LETA

Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений во вторник отклонила предложенные национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) поправки к закону о предвыборной агитации, предусматривающие, что ее можно проводить только на латышском языке.

Депутат Александр Кирштейнс считает, что такие поправки не являются дискриминацией, так как у активных граждан не должно быть проблем с употреблением государственного языка.

Председатель комиссии Сергей Долгополов возразил, что национальные меньшинства должны иметь право не только на выражение своего мнения, но и на получение информации на доступном языке.

За то, чтобы отклонить законопроект, была и член правления Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Гунта Лидака, которая рассказала о беспокойстве на рынке СМИ и рекламы. По ее словам, предвыборная агитация только на латышском языке не согласуется с другими нормативными актами, регулирующими работу СМИ. Кроме того, уже подписаны договоры о содержании предвыборной агитации, поэтому предложенные поправки сильно запоздали.

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