LTV отказало «Согласию» в предвыборной рекламе из-за несоответствия требованиям языка

Латвийское телевидение отказало партии «Согласие» в трансляции рекламы на телеканале LTV1 в связи с несоответствием требованиям Закона о языке, сообщает агентство ЛЕТА.

Как заявила специалист по коммуникации Латвийского телевидения Криста Луизе Приедите, по отношению к программам LTV1 и Latvijas Radio 1 действует особое регулирование - в Законе об электронных СМИ сказано, что Латвийское телевидение и Латвийское радио формируют программы как национальные программы на госязыке. В свою очередь в решении Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о применении языковых правил для электронных СМИ сказано, что передача устанавливает язык по звуковому сопровождению. Закон об электронных СМИ также предусматривает, что реклама транслируется в программе или на государственном языке.

«Согласие» подало рекламу на английском и немецком языках с субтитрами на латышском.

«Чтобы в конкретном случае обеспечить выполнение требований Закона об электронных СМИ, материал озвучен на латышском языке», - сказала Приедите.

Специалист LTV пояснила, что язык передач LTV1 - только латышский, таким образом, все показанные телеканалом рекламы могут быть озвучены только и исключительно на государственном языке, вне зависимости от того, кто является рекламодателем. «По этой причине Латвийское телевидение» отказало «Согласию» в показе рекламы и указало, что рекламный клип не соответствует нормам закона. Нужно добавить, что после отказа «Согласие» со своей стороны прекратило сотрудничество по вопросу видеорекламы, - проинформировала Приедите.

Латвийское телевидение отрицает, что отказ в показе рекламы связан с позицией по отношению к предвыборным рекламам политических партий, так как на Латвийском телевидении не существует ярко выраженных установок или требований.