Вторник, 5 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Строительство Akropole: В Кенгарагсе ограничат движение

Riga.lv
Фото: Evija Trifanova / LETA

В связи со строительством многофункционального центра Akropole с 6 по 30 июня ограничат движение транспортных средств на перекрестке улиц Саласпилс и Славу (под путепроводом).

В том числе в указанный период запретят левый поворот с ул. Саласпилс на ул. Славу, по направлению к центру.

Компании, осуществляющие работы, должны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.

В ходе проведения работ в ночное время может быть превышен допустимый уровень шума.

0 Комментарии