Строительство Akropole: В Кенгарагсе ограничат движение

В связи со строительством многофункционального центра Akropole с 6 по 30 июня ограничат движение транспортных средств на перекрестке улиц Саласпилс и Славу (под путепроводом).

В том числе в указанный период запретят левый поворот с ул. Саласпилс на ул. Славу, по направлению к центру.

Компании, осуществляющие работы, должны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного транспорта.

В ходе проведения работ в ночное время может быть превышен допустимый уровень шума.