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Вот такое лето: В Стенде ночью было -1,6 градуса

LETA
Фото: TASS/Scanpix

Прошедшей ночью в Курземе наблюдались сильные заморозки, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха на метеостанции в Руцаве опустилась ниже нуля, в Стенде - до -1,6 градуса. На остальной территории Латвии было от +1 до +5 градусов, только в некоторых местах на побережье температура не опускалась ниже +9 градусов.

В Риге и ее окрестностях температура ночью составила +3..+6 градусов.

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с градом. Температура воздуха днем составит +13..+17 градусов.

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