Политики заставят нас слушать латышскую музыку

Коалиционные политики подали поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (ВЛ/ТБ/ДННЛ), Валдис Скуйиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс («Единство»).

Доступность латышской музыки в окружающей среде является важной и положительной предпосылкой в формировании национальной идентичности

и узнаваемости государства, отмечают авторы поправок.

Фонограммы на латышском языке предполагается определить законом как фонограммы или музыкальные произведения, которые исполняются на латышском языке или отражают латышское культурное наследие независимо от того, кто является их автором или исполнителем, а также сочиненные или исполненные гражданами стран ЕС музыкальные произведения на латышском языке.

Авторы поправок ссылаются на то, что подобные языковые квоты установлены во Франции, Германии, Австрии, Польше, Эстонии

и Канаде.

Сейм рассмотрит поправки 7 июня.