В ближайшие дни в Латвии потеплеет

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии повысится, осадков по-прежнему будет мало, прогнозирует «Global Forecast System».

В ночь на четверг во многих местах еще возможны заморозки, холоднее всего будет в Видземе. Небольшие заморозки на высоте травы местами возможны также в ночь на субботу и воскресенье.

Во второй половине дня воздух будет прогреваться до +17..+22 градусов. В пятницу в южных районах и в воскресенье в западной части Латвии может потеплеть до +25 градусов.

Кратковременные дожди ожидаются лишь местами. Суббота и воскресенье могут стать самыми солнечными днями этой недели.

На следующей неделе воздух станет более знойным, во многих местах возможны ливни и грозы, в Курземе сохранится засушливая погода.

В лесах сохранится очень высокая пожароопасность, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.