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Спасатели получили 54 вызова в связи с вызванными ветром разрушениями

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka/LETA

Вчера Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 54 вызова на работы, связанные с вызванными сильным ветром разрушениями.

В 51 случае помощь ГПСС требовалась в уборке сломанных ветром деревьев, в двух случах - сорванных рекламных плакатов, в одном - поваленного ветром столба линии электропередачи.

Как сообщалось, во вторник синоптики сообщили о шквальном ветре в северной части Курземе и на Видземском побережье. Было распространено предупреждение о том, что скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 17-22 м/сек.

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