Спасатели получили 54 вызова в связи с вызванными ветром разрушениями

В 51 случае помощь ГПСС требовалась в уборке сломанных ветром деревьев, в двух случах - сорванных рекламных плакатов, в одном - поваленного ветром столба линии электропередачи.

Как сообщалось, во вторник синоптики сообщили о шквальном ветре в северной части Курземе и на Видземском побережье. Было распространено предупреждение о том, что скорость северо-западного ветра в порывах будет достигать 17-22 м/сек.