В Сейм подан запрос об отставке министра юстиции Расначса: не руководит, не надзирает

Так как собрано необходимое количество подписей, Сейму придется рассмотреть это предложение.

Заявление о выражении недоверия Расначсу подписали 16 депутатов от оппозиционных партий «Согласие» и «No sirds Latvijai», а также не входящие во фракции депутаты, включая Межецкиса.

Как указано в аннотации к проекту постановления, министр юстиции слабо или вообще не осуществляет надзор за Администрацией неплатежеспособности, и деятельность и развитие системы пущены на самотек.

«Министр не в состоянии ни руководить выполнением доверенных министерству функций, ни надзирать за Администрацией неплатежеспособности», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, вчера на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Межецкис заявил, что в ближайшие дни начнет сбор подписей за отставку министра юстиции Расначса.

С таким призывом Межецкис выступил с трибуны Сейма на прошлой неделе в связи с последними событиями в сфере администрирования неплатежеспособности.

По его словам, Расначс не только «абсолютно не действовал», чтобы упорядочить эту систему, но и допустил ситуацию, когда неупорядоченная система неплатежеспособности «явно взлелеена и защищена».

Для того, что потребовать отставки министра, необходимо собрать не менее 10 подписей депутатов.