В Сейм подан запрос об отставке министра юстиции Расначса: не руководит, не надзирает

В Сейм подан подписанный оппозиционными парламентариями проект постановления об отставке министра юстиции Дзинтарса Расначса, сообщил агентству ЛETA депутат Роман Межецкис.
Так как собрано необходимое количество подписей, Сейму придется рассмотреть это предложение.
Заявление о выражении недоверия Расначсу подписали 16 депутатов от оппозиционных партий «Согласие» и «No sirds Latvijai», а также не входящие во фракции депутаты, включая Межецкиса.
Как указано в аннотации к проекту постановления, министр юстиции слабо или вообще не осуществляет надзор за Администрацией неплатежеспособности, и деятельность и развитие системы пущены на самотек.
«Министр не в состоянии ни руководить выполнением доверенных министерству функций, ни надзирать за Администрацией неплатежеспособности», - говорится в заявлении.
Как сообщалось, вчера на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии Межецкис заявил, что в ближайшие дни начнет сбор подписей за отставку министра юстиции Расначса.
С таким призывом Межецкис выступил с трибуны Сейма на прошлой неделе в связи с последними событиями в сфере администрирования неплатежеспособности.
По его словам, Расначс не только «абсолютно не действовал», чтобы упорядочить эту систему, но и допустил ситуацию, когда неупорядоченная система неплатежеспособности «явно взлелеена и защищена».
Для того, что потребовать отставки министра, необходимо собрать не менее 10 подписей депутатов.