Президент: Качественное образование должен получать каждый латвийский школьник

Правительство и действующий парламент до выборов в Сейм примут необходимые решения по реформе образования, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

«Качественное образование очень важно, и его должен получать каждый латвийский школьник. Поэтому принять решения необходимо, в том числе по образованию, основанному на компетенциях. Это произойдет в текущем году, без всяких отсрочек», - сказал президент.

Как сообщалось, коалиционные партии договорились искать компромисс по реформе образования, которая предусматривает компетентностный подход. Вопрос о начале школьного обучения с шести лет рассматриваться не будет из-за недостатка политической поддержки.