В Риге простились с Мартиньшем Бункусом

Сегодня в Рижской старой евангелической лютеранской церкви Св. Гертруды простились с убитым 30 мая Мартиньшем Бункусом.

Как уже сообщал Русский TVNET, рано утром 30 мая, в своей машине у Лесного кладбища был расстрелян администратор неплатежеспособности и присяжный адвокат Мартиньш Бункус.

Преступление было тщательно спланировано и полиция его связывает с профессиональной деятельностью убитого. Известно, что преступление совершили как минимум 2 человека, используя огнестрельное оружие. А позже отогнали фургон, из которого стреляли по Бункусу, в лес, к железной дороги и подожгли, чтобы скрыть улики.

Впервые в истории Латвии полиция за информацию в расследовании убийства может назначить вознаграждение.

В Министерстве внутренних дел (МВД) заявили, что практика назначения вознаграждения за информацию, которая поможет в раскрытии преступления, — в Латвии еще не использовалась, однако широко применяется в других странах. Такой метод возможен при расследовании особо опасных преступлений, считает полиция.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Единство») заметил, что при необходимости латвийская сторона может воспользоваться предложением посольства США о помощи со стороны американских спецслужб.