TVNET с самолета США в небе над Латвией: 8 дозаправок в воздухе за 3 часа полета

Два военных самолета, летящие на расстоянии всего несколько метров, восемь дозаправок в воздушном пространстве, признанные одними из сложнейших операций и считающиеся верхом мастерства военных летчиков... Самолет США KC-135 Stratotanker, в рамках международных военных учений вооруженный сил США в Европе, провел демонстрацию дозаправки в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Русский TVNET наблюдал за происходящем, находясь на борту воздушного судна.

Без дозаправки самолетов в воздухе в военной авиации не обойтись. Благодаря ей можно не только значительно продлить время полета «крылатой птицы», но и взлететь с минимальным количеством топлива и с максимальным количеством груза. В таком случае недостающее топливо поставляется на воздушное судно, когда самолет уже набрал необходимую высоту и скорость.

Дозаправка осуществляется разными способами - с вертолёта или с помощью танкеров,

которые могут заправлять самолёт, находясь в различных позициях.

Дозаправка в воздухе - сложная операция, выполнить которую могут лишь профессиональные военные летчики.

Пилот США, выполняющий операцию в рамках международных военных учений «Saber Strike», перед взлетом признается - если что-то пойдет не по плану, то два находящихся в непосредственной близости самолёта могут представлять большую опасность.

Спустя несколько часов Русский TVNET убедился в этом лично, оказавшись на борту реактивного четырёхдвигательного военно-транспортного самолёта боинг KC-135 Stratotanker. Во время процесса поставки недостающего топлива самолеты на протяжении 5 минут летели на расстоянии всего нескольких метров друг от друга.

В рамках международных военных учений «Saber Strike»

самолет США, выполнявший трёхчасовой полет в небе над странами Балтии на высоте около 5 километров, дозаправили 8 раз - по 4 раза в небе над Латвией и Эстонией.

В операции принимали участие самолёты F-16 и A-10.

Напоминаем, в Латвии с 4 по 15 июня под руководством вооруженных сил США в Европе проходят ежегодные международные военные учения, целью которых является улучшение сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса, повышение боеготовности и способностей реагирования. В учениях на территории Латвии принимают участие более 3000 военнослужащих из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.