Где работать, чтобы зарплата была больше 2000 евро?

Больше всего в Латвии получают занятые с финансовой сфере и сфере страхования - более 2000 евро брутто, из регионов - живущие в Риге: 1085 евро «на бумаге». Меньше всего - жители Латгалии: в среднем 671 евро. В целом зарплата растет, но от Эстонии мы все еще отстаем.

Согласно новейшим данным ЦСУ в первом квартале текущего года зарплата выросла на 10,2% в сравнении с первым кварталом 2017 года. Главные причины роста зарплат - повышение минималки на 50 евро в месяц, а также введение прогрессивного подоходного налога.

Новейшие данные свидетельствуют, что по-прежнему жители Риги получают больше всех. Живущие в Латгалии - меньше. По Латвии - в среднем 961 евро. Правда, в латгальском регионе был зафиксирован и самый высокий рост зарплат - 11,2%, после следует Видземе с 10%, Курземе с 9,2%, Рига с 8,5% и Земгале с 7%. Скрее всего причиной роста зарплат в регионах стала налоговая реформа.

После страховой и финансовой сфер (2081 евро) больше всего получают занятые в информационной и коммуникационной сферах - 1581 евро, самая низкая зарплата - в сфере общепита и гостиничном бизнесе - среднем 662 евро.

При повышении доходов жители дополнительные срества тратят на реализацию своих основных нужд, а также на выплату кредитов, на крупные покупки или путешествия. Редко кто откладывает деньги на черный день.

По уровню зарплат мы отстаем от Эстонии, но обгоняем Литву. В Эстонии средняя зарплата составляет 1241 евро, в Латвии - 961 евро, в Литве - 895 евро.