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В ночь на четверг возможны заморозки; днем потеплеет до +22 градусов

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars / TVNET

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до 0..+9 градусов; теплее будет на юге Курземе, а холоднее - в Видземе, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами возможны заморозки на уровне почвы. Будет дуть слабый ветер, ожидается частичная облачность, возможны кратковременные дожди.

В четверг днем ожидается довольно солнечная погода, однако местами может пройти небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух прогреется до +17..+22 градусов.

В Риге в четверг синоптики обещают небольшую облачность и слабый ветер, осадки - маловероятны. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +21 градуса днем.

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