Страна благодарна своим героям: спасатели получат награды

В четверг, 7 июня, в 15:00 в депо 8 части Управления Рижского региона на улице Крустпилс 10 в Риге два сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Томас Яунземс и Борис Рутковскис будут представлены к награде за отважное спасение жизни человека.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис за самоотверженность и героический поступок при спасении жизни человека вручит Яунземсу и Рутковскому награду Министерства внутренних дел «За самоотверженность».

Благодарность от министра и начальника ГПСС также получат еще три сотрудника ГПСС, которые участвовали в операции.

Как писал Русский TVNET, ГПСС получила вызов в многоквартирный дом, были подозрения, что человек хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа.

Прибывшие на место происшествия спасатели понимали, что если они попытаются проникнуть в квартиру, человек, скорее всего, прыгнет.

Благодаря отзывчивости соседей пожарные смогли попасть в квартиру снизу и приготовились поймать человека в полете. Пока один пожарный у окна ждал прыжка, второй обеспечил, чтобы в результате поимки спасатели сумели удержать человека.

В свою очередь другие пожарные спасатели с оборудованием альпинистов пытались добраться до человека с крыши здания, однако они заметили, что руки человека начали скользить, и он упал.

Стоящим этажом ниже пожарным удалось поймать падающего человека и затащить через окно в помещение. Видео с латвийским супергероем тут же облетело все СМИ.

Известно, что героя зовут Томас Яунземс, он учился в Латвийской академии спортивной педагогики, живет в Риге, женат.