Докатались! За незаконные автогонки по бездорожью в заповеднике грозит уголовный процесс

На прошедших выходных на территории природного заповедника «Ances purvi un meži» прошли незаконные автогонки по бездорожью, во время которых был нанесен урон важным биотопам европейского значения, сообщили представители Управления по защите природы. Сотрудники управления обратились в полицию с просьбой начать уголовный процесс.

Сотрудники управления на выходных констатировали, что по территории заповедника «Ances purvi un meži» рассекают внедорожники, в том числе помимо лесных дорог по биотопам серых дюн, на которых находятся и животные, и растения из списка охраняемых.

Явившись на место событий, инспектор Управления по защите природы попросил мероприятие прекратить, выяснил организаторов, зафиксировал номерные знаки и «легенды» соревнований, то есть отметки, куда должны ехать участники.

Позднее при осмотре места происшествия эксперты обнаружили, что автомобили на большой площади уничтожили хрупкую поверхность дюн, повредили деревья и растения. В нескольких местах пересекалась река Ирбе, при этом повредив ее берега.

FOTO: Dabas aizsardzības pārvalde

Правила заповедника запрещают проведение общественных мероприятий на территории, в том числе спортивные состязания, с 1 марта по 1 августа без соответствующего разрешения, а соревнования на скорость, тренировочные и испытательные заезды запрещены вовсе.

Представители заповедника отметили, что всему свое место и время, и организаторам подобных мероприятий следует изучать правила выбранной территории.

Соревнования на внедорожниках - это мероприятие высокого риска для охраняемых пород и биотопов,

поэтому место и время следует изучить особенно тщательно, рассказала руководитель курземского отделения Даце Самите.

Обычно за мелкие нарушения по незнанию Управление руководствуется принципом «сначала проконсультируй» и при первом случае просто информирует нарушителей.

Однако в данном случае урон природе нанесен серьезный, к тому же организатор соревнований уже несколько раз причинял вред природе, поэтому Управление готовит документы для начала уголовного процесса по статье 114 Уголовного закона «Уничтожение и повреждение особо охраняемых природных территорий».