«Вот скажи мне, американец, в чем сила?» В Риге прошла пресс-конференция посла РФ Лукьянова

В среду, 6 июня, прошла ежегодная пресс-конференция посольства России в Риге, на которой посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов прокомментировал события на международной арене, высказался на тему перехода образования на латышский язык в Латвии и напомнил о том, что в России нет чисто русских. Русский TVNET предлагает некоторые цитаты из выступления посла.

О внешней политике

Касательно последних событий на Украине с «воскресшим» журналистом Бабченко Лукьянов сказал: «Снимаю шляпу перед неиссякаемым колодцем, творческим потенциалом спецслужб этого государства. Это гениально. Это библейская история, только 3 дня не подождали. Надо было камень отворить на третьи сутки. (…) Я не понимал, что это не розыгрыш, что это не пранкеры. Но они так горды, так были счастливы. Как дети.

Хорошо, что у них не осталось ядерного оружия. Больше об этом и говорить ничего не хочу».

По ситуации в Сирии посол отметил следующее: «Там вроде бы все понятно. Значительная часть территории Сирии от бандитов освобождена, хотя этот процесс не одноразовый и не простой. Но появились зачатки начала политического процесса, говорят о конституционном собрании... Но одновременно с этим в прямой пропорции вырастают попытки переключить внимание на что-то другое, например, химатака в Думе. Время все расставит на свои места.

Как в моем любимом фильме «Брат-2»: «… В чем сила?». Пусть они ответят, в чем сила».

Помимо этого, посол РФ отметил, что велика важность процессов на Корейском полуострове: «Я не говорю о том, что говорит Трамп. Если подвергнуть контент-анализу, то он начинает за здравие, а заканчивает за упокой, или наоборот. Но человек-ракета Ким Чен Ын с такой элегантностью он его сделал, просто как мальчишку. (…) Какие-то сараи взорвали, «центр ядерный взорвали». (…) Вдруг в Пхеньяне образовывается Лавров, вдруг Си Цзинь Пин может приехать, может и Путин может оказаться в ближайшее время в Северной Корее».

О реформе образования и русском языке

«Конечно, вы понимаете, какую реакцию вызывают сообщения о русском языке. Сразу оговорюсь, что это внутреннее дело латвийской республики. (…) Процедурно это не вызывает никаких вопросов. Мы думаем, что иногда надо и Библию почитать, ведь ничего нового в мире нет. Разделенное царство погибнет. Не хочу каркать. Если не погибнет, то затруднит нормальное функционирование. Разделение по этническим квартирам - тоже не новость в этом мире. Негражданство - совершенно уникальное. Всего два государства, которые так существуют.

Ну ладно, не будет здесь русского языка. Уже сейчас в Латвии высшего образования на русском языке получить невозможно. Только кафедра славистики.

Если частные вузы потеряют коммерческих студентов, каких 15 000. Куда вы будете экспортировать свое образование? В ЕС? Преподавание будет на языках ЕС. Хорошо, что Ирландия стала независимой, и Мальту Наполеон не захватил. Иначе вам и английского языка не видать. Было бы забавно.

Но наши частные школы с воодушевлением наблюдают за этим процессом. Наше Министерство образования уже верстает планы по увеличению квот для латвийских абитуриентов для обучения в России».

О русских в России

К концу встречи Лукьянов затронул тему «таинственной русской души»: «Не знаю. Я не русский, я советский. У меня в жилах кровь 4 или 5 национальностей. Я смешанный весь. У нас не найти чисто русских в России. Может на севере, куда не дошли татаро-монголы, и где не было крепостного права. Россия без меня обойдется, а я без России не смогу. Вот и все».