Требуют отложить выдвижение Скуиньша на пост главы СГД

«Единство» требует отложить выдвижение Мариса Скуиньша на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД), чтобы получить от министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы разъяснения по сомнениям, которые вызывает его кандидатура. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Сандрис Сабаев.

Депутаты «Единства» сегодня, встретившись со Скуиньшем, не получили ясного представления о его концепции развития СГД и о его прежней работе на некоторых предприятиях, связанных с «неоднозначными» предпринимателями, из которых по крайней мере один завершил бизнес с налоговой задолженностью.

Депутаты «Единства» пригласят на встречу Рейзниеце-Озолу.

По словам руководителя фракции Хосама Абу Мери, «поспешное выдвижение Мариса Скуиньша на должность гендиректора СГД создает «deja vu» с летом 2016 года и попытками министра финансов продвинуть на должность главы СГД неоднозначно оцениваемую Ингу Колегову».

«Мы надеемся, что ответственные учреждения внесут ясность в вопрос о прежнем бизнесе Скуиньша и его связяx с предпринимателями, утратившими репутацию», - сказал Абу Мери.

Как сообщалось, еще раз будет проверена возможная связь Скуиньша с втянутым в скандалы предпринимателем Мартинсонсом, который задерживался по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича.