Эксперимент TVNET: Невидимки или Как это - быть бомжом на улицах Риги?

В один жаркий четверг по центру Риги в направлении тоннеля Stockmann идет некий чересчур тепло одетый мужчина в замызганной одежде, с коричневым, перезагорелым немытым лицом, взъерошенной бородой и пластмассовым мешочком в руках, в котором в теплый зимний джемпер запрятана видеокамера.

(Внимание! В тексте используется нецензурная лексика)

Хотя эта прогулка и началась для мужчины с чувства неловкости и с твердым желанием лишь бы не встретить никого знакомого, он быстро понимает, что сегодня стал практически невидимым и повстречавшиеся знакомые, если бы и были встречены, скорее всего, посмотрели бы мимо него. Этот мужчина в грязной одежде, с отросшими грязными ногтями - я. Одевшись и загримировавшись по подобию бездомного. Сегодня я попробую узнать, какова повседневная жизнь бездомного и правда ли, что места заработка попрошаек и уличных музыкантов четко разделены на зоны влияния.

- Эй, ты глухой, б**? Алло, слышь, ты глухой, нет? Вали отсюда на фиг! Вали на хрен отсюда, я сказал! Давай вперед! Чтоб я тебя здесь не видел!

Эти слова произносит регулярный исполнитель песен Цоя и других русских песен под гитару в тоннеле Stockmann.

Я едва успел присесть на кафель в тоннеле, как воздух тут же сотряс его громкий и агрессивный голос. Середина дня, прохожие спешат, а годами натренированный глаз музыканта моментом заметил нечто нетипичное для простой массы людей, проплывающей мимо. Его, кажется, не волнует присутствие этих людей, которые очевидно не будут вмешиваться в конфликт между певцом и бомжом. Так и есть -

владелец сросшихся бровей основательно пнул меня. Для меня это сюрприз - с момента, как я присел, еле прошло полминуты.

Прохожие не вмешиваются.

После первого извержения музыкант возвращается на свое место музицирования, но после короткой паузы снова возвращается, основательно удивившись - бомж не подчинился его требованиям.

- Давай отсюда! Туда на х** п***уй! Слышишь? Давай, давай, давай! На х** туда п***уй! Ты чего, тупой или как? Сейчас придут ребята, тебе п***ец вообще будет.

На этот раз он пробует вышвырнуть мою посудину для милостыни. Сидячая поза достаточно неудобна для таких нападений, я не в восторге от идеи получить удар по лицу, если такой последует.

- Давай дальше туда! - музыканту удается отодвинуть мою тарелочку. - Там становись! - отмечает он, очевидно смирившись с фактом, что я не собираюсь уходить. Я перемещаюсь на несколько метров вперед, и он оставляет меня в покое. Сейчас нас трое «на заработках» - в самой глубине тоннеля я, посередине музыкант, а на самом выходе из Stockmann женщина, которая монотонно расшагивает туда-сюда и бьет палочкой по тамбурину.

В сквере у Министерства сообщения практически все скамейки заняты. На них в основном устроились бомжи, где-то и ожидающие электричку. У министерства припаркован авто Посольства Казахстана с красными номерами, на расстоянии 20 метров на скамейке, растянувшись в полный рост, сладко спит бомж. Недалеко нахожу свободное место и присоединяюсь к сидящим.

- У тебя гвоздики есть, маленькие? - спрашивает меня бездомный с подбитым глазом и жокейской шапкой на голове. Я мотаю головой, гвоздиков у меня точно нет. Он показывает на свои сандали, у одного из которых пропал гвоздик на застежке. Я советую поискать на рынке, который здесь через дорогу, но у него нет времени идти на рынок, потому что он ждет человека.

Он поднимает выпавшую из мусорника помятую салфетку, плюет на нее и начинает начищать свои сандали.

Спрашиваю, откуда синяк?

- Бандитская пуля, - загадочно рассказывает мой собеседник. После нескольких расспросов он рассказыает, что у него проблемы и инцидент произошел в Старом городе. Он показывает жест удара.

- Кто бил?

- Я бил.

- Ты? Кого ты бил?

- Одного человека.

- Одного человека?

- Это не человек, это слон.

- Слон? Кто слон?

- Отобрал у меня деньги.

- Отобрал у тебя деньги?

- Ну да. И я дал ему по морде.

Что-то в этом рассказе мне непонятно. Кажется, он не хочет раскрывать всех деталей произошедшего.

На Центральном рынке я начал замечать, что могу спокойно наблюдать и подслушивать разговоры - так, словно меня и нет.

- У ваших носков выросли ноги, - проходящая мимо женщина предупредила продавщицу. Девочка подросток, пока продавщица не видела, в мешочек положила кучку носков. Понимая, что ее поймали, она достает носки из мешка и с заинтересованностью спрашивает, сколько носочки стоят.

- Спасибо, девочки! - продавщица благодарит сообщившую. И бьет кулаком по лицу девушку.

- Еще хочешь?

- Нет!

- Развернись и пропади отсюда!

Девочка растворяется в толпе. Продавщица наконец замечает и меня - наблюдателя этого события.

Она окидывает меня взглядом и поджимает губки, отправляя бомжу воздушный поцелуй.

На стенде с клубникой показываю на большую ягоду. Продавщица - молодая девушка - взвешивает: 10 центов. Когда я немного отошел, слышу, как хозяйка стенда поучает девушку, что бомжей обслуживать не следует. На другом стенде, когда хочу купить еще одну клубнику, продавщица махает рукой и говорит: - Бери!

На перекрестке улицы Сатеклес, на которой часто бывают попрошайки, сидящие лбом в землю, занимаю свободное место.

Через 10 минут ожидания раздается долгожданный звон монет - первая и последняя милостыня на сегодня - 46 центов.

Уголком глаз успеваю заметить, что их мне подал мужчина в клетчатой рубашке.

Окончательно подтверждение тому, что в образе бомжа я стал невидимкой, получаю в Вермансокм парке. Там шесть мормонов на перекрестке дорожек поставили доску с вопросом: «В чем смысл вашей жизни?»

- Как у вас дела сегодня? Вы не хотели бы ответить на этот вопрос? - обращаются они к прохожим. Я прошел прямо через них, но никто мне этого вопроса не задал. Даже взгляда на себе не заметил. Я невидимка.

Теперь стою рядом с ними и смотрю, что они делают. Через некоторое время две девушки останавливаются для разговора с мормонским парнем и на доске пишут свой ответ: «Создать лучшие условия для людей с нетрадиционными наклонностями». Они начинают разговор о смысле жизни и вере. Другому парню мормону удается подключить двух туристов, которые пишут на доске «Freedom».

За цветным базарчиком Сакты на лавочках сидит кучка мужчин, между которыми возник обмен острых слов с неким прохожим. После некоторых объяснений прохожий извиняется перед задетыми мужчинами и оправдывается, что он никакой не наркоман, кем он был назван, а пьяница.

- Хренова, твоей печени п***ц. Я знаю, о чем говорю, - всезнающе заявляет один из мужчин, вставивший в уши наушники и исполняющий что-то между танцевальным шагом и демонстрацией боевого искусства.

- Вот тебе 57 лет, б**! - он очень горд своей физической формой.

Наркоман - пьяница с интересом смотрит выступление. Танцор рассказывает, что поедет в Юрмалу, где будет концерт Вайкуле. Расстаются они уже почти лучшими друзьями.

- Нормально, все мы пошли. Ребята, удачи!

- Давай!

В излюбленном бездомными сквере театра Дайлес три друга попивают огуречный одеколон.

Обсуждаются различные темы о «шмотках» и возможностях ночевки, а также исполняется песня. Сижу неподалеку, одеколон, к счастью, мне никто не предлагает. Когда бутылочка опустела, ее выкидывают в траву, к таким же душистым бутылочкам. Перед тем, как уйти по своим делам, один из них спрашивает меня, нет ли у меня случайно водички.

Если обращать внимание сознательно, в Риге, кажется, много бездомных. Не всегда их можно увидеть на привычных маршрутах, но часто в тихих уголках парков, в сквериках, в тоннелях, на рынках и много где еще. Понятно, что сегодняшний опыт очень поверхностный. Но интересный.

Спустя несколько дней я сделал круг через рынок Матиса и нашел будочку, в которой любимый огуречный одеколон бомжей можно купить за 90 центов. Интересно, что это еще не самый дешевый из всего ассортимента одеколонов. Наверно, самый вкусный и действующий...