Руки прочь! На Центральном рынке пугают «законом клубники»

Время клубники идет полным ходом. Обычно мы стараемся приобрести красивую и крупную ягоду, но что делать, если продавец запрещает выбирать продукт самому, обосновывая это неким «законом клубники»? Действительно ли есть такой закон, портал TVNET выяснял в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

«Днем пришла на рынок за клубникой, которую хотела подарить коллеге. Долго ходила, чтобы найти самую красивую, в конце решила спросить, могу ли набрать сама, почему бы и нет?» - начинает свой рассказ рижанка.

До этого женщине всегда давали пакетик, чтобы она смогла выбрать приемлемые для себя фрукты или овощи.

«И сейчас подошла к одной - нельзя, ко второй - нельзя, третья вообще говорит, что какой-то закон не позволяет мне набрать клубнику самой. При этом рядом люди своими руками набирали огурцы, салат, лук и т.д. Как так может быть - они все время сами пихают пакет в руки, чтобы выбрали из товара то, что хочется, а вдруг появился какой-то клубничный закон», - не понимает покупательница.

Действительно ли нельзя выбрать с пакетиком в руках? «Это какое-то мошенничество продавца, чтобы можно было примешать уже гнилую ягоду, или действительно существует некий особый закон клубники?» - спрашивает рижанка.

Если действительно есть некий запрет, то, по мнению женщины, Центральный рынок должен меньше контролировать желание «нечистых клиентов» набрать клубники и больше смотреть, насколько «чисты» сами продавцы.

«Не один раз мне самой как овощи и фрукты, так и мясо (!) клали в пакет голыми руками, на которых были видны черные и грязные ногти», - поделилась опытом рижанка.

Чтобы прояснить ситуацию, портал TVNET обратился в ПВС. Как проинформировала руководитель отдела по общественным отношениям Продовольственно-ветеринарной службы Илзе Мейстере, никакого «закона клубники» нет.

«Это выбор торговца - позволять или не позволять покупателю самому накладывать овощи, фрукты или ягоду», - указала Мейстере.

Клубнику, если ее часто перемещают, быстро портится, поэтому с каждым таким перекладыванием снижается ее качество, в свою очередь с рук покупателей на продукты могут попасть различные микроорганизмы.

«Поэтому торговец, ответственный как за качество товара, так и за его безопасность, может выбирать, разрешать ли покупателю самому накладывать овощи, фрукты или ягоды», - пояснила представитель ПВС.

«Конечно, требования гигиены должен соблюдать и сам торговец, однако ни один нормативный акт не устанавливает, что нужно использовать, к примеру, перчатки».

ПВС напоминает, что овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно помыть, так как это поможет избавиться как от грязи, так и от других различных загрязнений, к примеру, микроорганизмов.

Если у покупателя есть жалобы на конкретного продавца, нужно звонить в ПВС по телефону доверия 67027402 и проинформировать службу, которая торговца проверит.