Четверг, 7 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Министерство образования предлагает изменения в процесс аккредитации направлений учебы

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Министерство образования и науки (МОН) предлагает в качестве компромисса внести сравнительно небольшие изменения в процесс аккредитации направлений учебы, чтобы устранить начавшийся в сфере высшего образования хаос.

При этом МОН не отказывается от намерения тщательнее оценивать качество каждой учебной программы. Вузы тоже считают этот вариант приемлемым до тех пор, пока не удастся перейти на их структурную аккредитацию. Поправки к закону о вузах, предусматривающие аккредитацию каждой учебной программы, а не направлений учебы, уже рассмотрены в Сейме во втором чтении. Именно это голосование вызвало хаос, так как фактически оно сохраняет нынешний порядок аккредитации, ухудшая при этом ряд аспектов системы аккредитации, считает МОН.

0 Комментарии