Министерство образования предлагает изменения в процесс аккредитации направлений учебы

При этом МОН не отказывается от намерения тщательнее оценивать качество каждой учебной программы. Вузы тоже считают этот вариант приемлемым до тех пор, пока не удастся перейти на их структурную аккредитацию. Поправки к закону о вузах, предусматривающие аккредитацию каждой учебной программы, а не направлений учебы, уже рассмотрены в Сейме во втором чтении. Именно это голосование вызвало хаос, так как фактически оно сохраняет нынешний порядок аккредитации, ухудшая при этом ряд аспектов системы аккредитации, считает МОН.