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Вопрос о судьбе агентов по недвижимости застрял в кабинетах Сейма

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Деятельность агентов по недвижимости необходимо упорядочить, но вопрос о том, как именно - ввести сертификацию или лицензирование агентов и какие требования к ним предъявлять, пока неясно.

Таков вывод заседания комиссии Сейма по социальным делам и труду, на котором рассматривался вопрос о регламентации работы агентов по недвижимости, пишет Dienas Bizness.

В эту комиссию вопрос был передан по просьбе комиссии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды.

Председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью Эдгар Шинс отметил, что в сущности, речь идет, кем являются эти люди, которые помогают управлять недвижимостью стоимостью в 40 млрд евро (по кадастровой стоимости).

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