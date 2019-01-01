Комиссия Сейма рассмотрит законопроект о чековой лотерее

Сейм сегодня передал на рассмотрение в комиссии по бюджету и финансам (налогам) подготовленный Министерством финансов законопроект о чековой лотерее, предусматривающий ее проведение летом 2019 года.

Цель законопроекта - способствовать честной конкуренции, добросовестному выполнению налоговых обязательств, борьбе с налоговым мошенничеством и побудить покупателей требовать у предпринимателей чеки и квитанции за товары и услуги, пояснил ранее Минфин.

Законопроект предусматривает использовать для организации и администрирования чековой лотереи поставщика услуг, который обеспечит технические решения по обработке чеков и определению победителя. Закон о чековой лотерее будет действовать с 1 июня 2019 года до 1 марта 2021 года.

Планируется, что первая чековая лотерея состоится не позднее июля 2019 года. Предполагается, что налоговые поступления благодаря чековой лотерее возрастут на 3 млн евро в год. В лотерее будут участвовать чеки на сумму более 5 евро без НДС.

Чеки будут регистрироваться для участия в лотерее на ее интернет-портале. Организатором лотереи будет Служба госдоходов.

Планируется проводить еженедельные и ежемесячные чековые лотереи. Во время еженедельной лотереи будут разыгрываться 10 денежных призов по 200 евро каждый, во время месячной - один денежный приз стоимостью 3000 евро.

Победители лотереи будут определяться генератором случайных чисел.

На разработку необходимых информационно-технологических систем для проведения лотереи в госбюджете 2018 года предусмотрено финансирование в размере 200 тыс. евро. В 2019-2020 гг. на ее администрирование и призовой фонд потребуется по 250 тыс. евро.