У Сейма прошел пикет в поддержку реформы образования

Почти 200 человек утром в четверг с плакатами и лозунгами на пикете у Сейма выразили поддержку реформе образования.

Несмотря на то, что объединение партий «Для развития/За!» и инициативная группа «Родители за лучшее образование» заявили отдельные пикеты, они прошли совместно под лозунгами «Что мы хотим? Реформу! Когда мы хотим? Сейчас!», «Реформе - да!», «Реформу сегодня, благосостояние завтра» и т.д.

В пикете участвовали сторонники Новой консервативной партии и представители образовательной программы «Возможная миссия» с плакатом «Образование - это ценность!».

Министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил пикетчикам, что в процессе продвижения реформы были вещи, которые не удались, однако он связывает это с действиями депутатов Союза «зеленых» и крестьян.

«К сожалению, часть депутатов убедить не удалось, но я очень надеюсь, что ваше присутствие их хотя бы припугнет, и их голосование станет логичным и понятным», - отметил Шадурскис.

В свою очередь депутат от «Согласия» Андрис Морозов на вопрос о реформе ответил, что поддержит «ясные реформы».

Как уже писал Русский TVNET, сегодня Сейм на парламентском заседании во втором и окончательном чтении рассмотрит законопроект, в который включено регулирование в связи с введением нового содержания образования в школах.