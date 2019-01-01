Сейм решил, что шестилетки в школу не пойдут

Сейм сегодня, 7 июня, исключил поправки к закону Об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие начинать школьное обучение с шестилетнего возраста, инициатором которых выступало Министерство образования и науки (МОН).

МОН предполагало, что за парту дети с шести лет смогут сесть уже в 2019 учебном году.

Представители партий правящей коалиции пришли к выводу, что в Сейме не удастся договорится о начале обучения с шестилетнего возраста учитывая отсутствие политической поддержки.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что для того чтобы принять решение о начале школьного обучения с шести лет, нужно видеть программу образования шестилеток.

Он подчеркнул, что

новую программу для 1-ых классов, в которых будут учиться шестилетние дети, хотят видеть и депутаты, и родители.

«Так как ответа нет, депутаты решили пока не идти дальше», - сказал Кучинскис.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис в свою очередь заявил, что предпочтительнее был бы компромиссный вариант о более поздней реализации реформы с 2021 года, а не о полном отказе от нее.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага со своей стороны положительно оценила решение отложить реформу. По ее мнению, общество должно созреть для того, чтобы отправлять детей в школу с шести лет, и искусственно навязывать реформу не стоит.