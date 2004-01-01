Рижский университет Страдиня вошел в международный рейтинг вузов

Латвийский университет (ЛУ) и Рижский технический университет (РТУ) в международном рейтинге вузов «QS World University Rankings» в этом году опустились на более низкие позиции, но впервые в него вошел Рижский университет Страдиня (РУС), свидетельствует информация на сайте «QS University Rankings».

В прошлом году РТУ впервые вошел в этот рейтинг, заняв 651-700 место, а ЛУ занимал 701-750 место. В рейтинге «QS Stars» в 2017 году РТУ получил три, ЛУ - четыре из пяти звезд.

В этом году РТУ занимает 751-800 место и тоже получил три звезды. ЛУ опустился на 801-1000 место, но по-прежнему имеет четыре звезды. Такой низкий рейтинг ЛУ получил впервые с 2014 года, когда он был в него включен. Самое высокое место в рейтинге ЛУ занимал в 2017 году.

РУС занимает в рейтинге 801-1000 место.

Литва по-прежнему представлена в рейтинге четырьмя вузами. Это Вильнюсский университет (488-е место), Вильнюсский технический университет Гедиминаса (581-590 место), Каунасский технологический университет (751-800 место) и Университет Витаутаса Великого (801-1000 место). Звезды «QS» присвоены двум литовским вузам - Вильнюсскому техническому университету Гедиминаса (три звезды) и Университету Витаутаса Великого (две звезды).

Эстония в этом году представлена в рейтинге тремя вузами. В него по-прежнему входят Тартуский университет (321-е место) и Таллинский технологический университет (601-650 место) и впервые - Таллинский университет (851-1000 место). Звезды «QS» ни одному эстонскому вузу не присвоены.

Первая тройка рейтинга не изменилась - это американские Массачусетский технологический институт, Стенфордский университет и Гарвардский университет.

«QS World University Rankings» составляется с 2004 года.